В Тбилиси с большим успехом прошел показ азербайджанского спектакля "Шюкрия"

В Государственном национальном театре имени Шота Руставели с большим успехом состоялся показ спектакля "Шюкрия" Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Постановка была представлена при поддержке министерства культуры Азербайджана и министерства культуры Грузии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Аздрамы.

Спектакль представлен в рамках меморандума о международном сотрудничестве, подписанного 22 февраля этого года между Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром и Государственным национальным театром имени Шота Руставели. На показе присутствовали заместитель министра культуры Грузии, а также представители посольства Азербайджана в Грузии. В фойе театра также была организована выставка, отражающая историю азербайджанского театра.

Произведение повествует о Шюкрие Ахундзаде - супруге поэта, писателя, переводчика, публициста, автора слов Государственного гимна Азербайджана Ахмеда Джавада (Джавад Ахундзаде, 1892-1937) - одного из передовых представителей романтизма и реализма в азербайджанской литературе, подвергшегося сталинским репрессиям. Шюкрия была репрессирована сталинским режимом и провела 8 лет в ссылке в Акмолинской области Казахстана. Параллельно с основным сюжетом спектакля также освещаются судьбы женщин, сосланных в ссылку из других республик, включая Грузию. Зрителям представляются темы духовной чистоты человека и сохранения чувства достоинства перед лицом тяжёлых испытаний.

Спектакль, сопровождавшийся субтитрами на грузинском, был встречен зрителями бурными аплодисментами. Художественный руководитель театра имени Шота Руставели Роберт Стуруа после спектакля встретился с актёрским коллективом и поздравил с успешным выступлением.

Спектакль поставлен по одноимённой пьесе писателя Джавида Зейналлы, режиссёр-постановщик - заслуженный деятель искусств Бахрам Османов.

В постановке заняты: заслуженная артистка Муневвер Алиева (Шюкрия), народный артист Нураддин Мехтиханлы (Фёдор Алексеевич), народный артист Али Нур (Сулейман-бек), заслуженные артистки Мехрибан Ханларова (Зохра), Вяфа Рзаева (Мария), актрисы Афет Мамедова (Тамар), Рада Насибова (Лола), Ляман Иманова (Сугра), заслуженная артистка Шелале Шахвеледгызы (Женщина-следователь), актриса Диляра Назарова (Ольга), актёр Рустам Рустамов (Надзиратель), актрисы Айлин Гашимова (Лали), Лала Сулейманова (Нино), Назрин Абдуллаева (Айчичек), актёры Эльсевер Рагимов и Турал Ибрагимов (Надзиратели).

Художник по сценографии - Самира Гасанова, художник по костюмам - Айгюн Махмудова, художник по свету - Рафаэль Гасанов, музыкальное оформление - Кямиль Исмаилов, ассистент режиссёра - Нармин Гасанова.