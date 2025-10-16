https://news.day.az/world/1788486.html Израиль готовит всесторонний план против ХАМАС на случай нарушения перемирия Министр обороны Израиля Израэль Кац провёл встречу с начальником Генштаба Эялем Замиром и высокопоставленными генералами. Как сообщает Day.Az, Катц поручил военным подготовить план полного поражения движения ХАМАС на случай, если оно откажется от соглашения о прекращении огня и вновь перейдёт к атакам.
Министр обороны Израиля Израэль Кац провёл встречу с начальником Генштаба Эялем Замиром и высокопоставленными генералами.
Как сообщает Day.Az, Катц поручил военным подготовить план полного поражения движения ХАМАС на случай, если оно откажется от соглашения о прекращении огня и вновь перейдёт к атакам.
Катц заявил, что план президента США Дональда Трампа по Газе предполагает разоружение сектора, и добавил, что Израиль будет действовать совместно с международными силами под руководством США для уничтожения туннелей в Газе.
Он отметил, что в случае отказа ХАМАС выполнять договорённости Израиль при координации с США возобновит наступательные операции.
