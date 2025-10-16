Как был разоблачен план Рамиза Мехтиева по государственному перевороту?

Как сообщалось ранее, член Совета безопасности, бывший руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев оказался в центре громкого расследования: стали известны подробности его действий, направленных на захват государственной власти, а также факты государственной измены.

Как передает Day.Az, по данным, полученным АПА из надежных источников, Рамиз Мехтиев при поддержке России подготовил план государственного переворота и через собственные каналы предложил его Москве.

Когда Рамиз Мехтиев начал действовать?

Он попытался воспользоваться напряжённостью в отношениях между Азербайджаном и Россией. Напомним, что после инцидента 25 декабря прошлого года, когда самолёт AZAL был сбит в российском воздушном пространстве, между двумя странами возник серьёзный кризис. Отказ России принести официальные извинения и выплатить компенсацию вызвал резкое недовольство в Баку. Обострение отношений стало предметом широких обсуждений и критики в обеих странах, включая СМИ и общественность.

Рамиз Мехтиев использовал этот момент, чтобы через старые связи и доверенные каналы передать Москве предложение о готовом плане переворота, рассчитывая на её поддержку.

Стоит напомнить, что пока отношения между Россией и Азербайджаном были на пике напряженности, 9 мая этого года председатель Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов организовал мероприятие под флагом СССР и с георгиевской лентой на груди. За это он был снят с должности и арестован Службой государственной безопасности. Самедов считается давним другом и деловым партнёром Рамиза Мехтиева.

Каков был план Рамиза Мехтиева?

По его замыслу, после насильственного захвата власти в стране должен был быть создан временный орган под названием Государственный совет переходного периода. Согласно плану, сам 87-летний Мехтиев должен был возглавить этот орган. Сообщается, что он даже поделился с Россией сведениями о том, кого планировал включить в состав Совета.

Как план Рамиза Мехтиева был раскрыт?

По информации, поступившей в АПА, план Мехтиева был раскрыт после встречи президентов Азербайджана и России в Душанбе. Именно российская сторона сообщила Баку о предложении Мехтиева и деятельности его сети.

Очевидно, что 87-летний Мехтиев своими настойчивыми просьбами и постоянными попытками убедить Москву окончательно её утомил. В результате Россия отказалась от какой-либо поддержки, сочтя его инициативы бесперспективными, и сама передала Азербайджану всю информацию о его планах и окружении.

Рамиз Мехтиев - старый друг России

Близость Мехтиева к России была известна давно. Ещё в советское время он считался частью агентурной сети Москвы. На протяжении многих лет, пользуясь своим положением, он продвигал в структуре власти Азербайджана чиновников, лояльных России, а также обеспечивал их влияние в парламенте и СМИ.

После Второй Карабахской войны пророссийские чиновники были отстранены от должностей, и сам Рамиз Мехтиев потерял пост.

Позднее он был избран президентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), где также продолжал интриги и политические игры. Мехтиев использовал академию в собственных интересах, создав там невыносимую атмосферу, из-за чего большинство институтов требовали его отставки. 14 февраля 2022 года он заявил на заседании, что уходит в связи с возрастом и обратится по этому поводу к Президенту Ильхаму Алиеву. 19 февраля его отставка была официально утверждена.

Однако 17 марта стало известно, что Мехтиев вновь появился в здании Академии. По официальной версии, он пришёл забрать личные вещи, но позже выяснилось, что в кабинете президента НАНА он провёл встречу с представителями Российской академии наук, в том числе с помощником её президента.

Летом в СМИ появились сообщения о встрече Мехтиева с группой бывших чиновников в Новханы. Хотя содержание беседы неизвестно, дата встречи совпала с периодом максимального обострения российско-азербайджанских отношений.

Следует отметить, что против Мехтиева возбуждено уголовное дело по фактам нарушений, допущенных во время его руководства НАНА. Проверки Счетной палаты за 2020-2023 годы выявили многочисленные злоупотребления и незаконные действия.

Генеральный прокурор Кямран Алиев 1 октября заявил журналистам, что по фактам нарушений ведётся всестороннее расследование:

"Следствие по нескольким эпизодам уже завершено, часть дел направлена в суд", - подчеркнул он.

Семья и состояние Рамиза Мехтиева

Одним из громких скандалов, связанных с семьёй Мехтиева, стала свадьба его дочери Фидан Алиевой в разгар строгого карантина 18 августа 2020 года. Торжество состоялось на даче зятя, бывшего депутата Ильхама Алиева, в Новханы, при участии более 100 гостей. После выявления нарушения карантинных правил Алиев был арестован в административном порядке.

По сообщениям СМИ, семья Мехтиева владеет сотнями гектаров земли, множеством объектов недвижимости, долями в банках и крупных компаниях. Недавно дочь Мехтиева, Камила Алиева, проиграла дело в Верховном суде по спору за ½ долю в "Бакинской Оксфордской школе".

В отношении супруги Мехтиева, Галины Юрьевны, также подан судебный иск. Истцом выступил Эльмар Саидов, представитель компании Fireland Vineyards ("Виноградники Огненной земли").

Сообщается, что супруга и сын Мехтиева - Галина и Тимур - стали причиной его крупных долговых обязательств. Только в Новханы семье Мехтиева принадлежало 155 гектаров земли.

По официальным данным Министерства сельского хозяйства за 2015-2018 годы, в селе Новханы субсидии получали лишь два фермерских хозяйства - принадлежащие Галине Мехтиевой и Тимуру Мехтиеву. В 2017 году Галина Мехтиева получила 5 650 манатов за 113 гектаров земли, а Тимур Мехтиев - 2 100 манатов за 42 гектара.

Банк "BTB" также принадлежит семье Мехтиева: 74,98% акций (49 829 штук) зарегистрированы на Нигяр Исмаил гызы Мехтиеву - невестку Рамиза Мехтиева.

Рамиз Мехтиев может быть лишён государственных наград

В настоящее время он обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём) Уголовного кодекса Азербайджана.

Эти статьи предполагают возможность лишения его членства в Совете безопасности, а также почётных званий и государственных наград.

Рамиз Мехтиев награждён орденами "Истиглал", "Шохрат", "Шяряф" и орденом Гейдара Алиева. Он также является действительным членом НАНА, Государственным советником Азербайджанской Республики и членом Совета ветеранов партии "Ени Азербайджан".

Председатель Совета ветеранов YAP Ариф Рагимзаде сообщил АПА, что Мехтиев будет исключён из партии.

Президент НАНА Иса Габиббейли, услышав вопрос АПА по этому поводу, немедленно завершил разговор, прервав звонок.

Юрист Шамиль Пашаев в комментарии АПА отметил, что Рамиз Мехтиев обвиняется в совершении особо тяжких преступлений:

"С учётом тяжести обвинений суд может признать необходимым лишение его почётных званий и государственных наград. Согласно закону, если суд придёт к выводу, что осуждённый за особо тяжкое преступление не достоин званий или наград, присвоенных указом президента, он направляет президенту представление о лишении этих отличий".

Пашаев добавил, что если речь идёт о званиях или наградах, присвоенных другими госорганами, решение о лишении принимает сам суд.

Уголовное дело и меры пресечения

Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1, 274 и 193-1.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана. 14 октября 2025 года Бакинский суд по делам Сабаильского района вынес решение по делу. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Рамиза Энвера оглы Мехтиева меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца по обвинению в совершении особо тяжких преступлений.