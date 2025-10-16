В Испании пропала картина Пикассо

Национальная полиция Испании расследует дело об исчезновении картины Пабло Пикассо "Натюрморт с гитарой", которую перевозили из Мадрида в Гранаду.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Ideal.

Картина была застрахована на сумму около €600 тыс. Ее собирались выставить на вернисаже "Натюрморт. Вечность инертного" фонда "Каха-Гранада", начавшем работу на прошлой неделе в Гранаде.

В культурном центре рассказали, что, распаковывая работы для размещения в залах, сотрудники галереи поняли, что не хватает одной из картин. В итоге выставка открылась без "Натюрморта с гитарой".

Изначально в столице Испании хранились более полусотни работ различных авторов, которые должны были отправить на выставку в Гренаду. И хотя, по информации испанской прессы, все условия хранения и транспортировки картин строго соблюдались, "Натюрморт с гитарой" Пикассо исчез во время перевозки.

Сотрудники правоохранительных органов убеждены, что произведение художника похитили злоумышленники. В настоящее время ведется расследование инцидента.