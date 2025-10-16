Путин поговорил с Трампом о ракетах Tomahawk

Президент России Владимир Путин поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом о ракетах Tomahawk.

Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Путин заявил Трампу, что ракеты не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям России и США и урегулированию в Украине, сообщил Ушаков.

По его мнению, "Трамп на завтрашней встрече с Зеленским будет учитывать все соображения, выдвинутые Путиным в ходе телефонного разговора".

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут "большой прогресс". Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, она планируется в Будапеште. Он также пообещал обсудить с Зеленским свой разговор с президентом России.