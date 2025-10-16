https://news.day.az/officialchronicle/1788705.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с реставрационными работами в Базилике Святого Павла в Ватикане - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 16 октября ознакомилась в Ватикане с реставрационными и строительными работами в Базилике Святого Павла, осуществляемыми при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
