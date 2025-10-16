Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с реставрационными работами в Базилике Святого Павла в Ватикане

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 16 октября ознакомилась в Ватикане с реставрационными и строительными работами в Базилике Святого Павла, осуществляемыми при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется