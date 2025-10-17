Хроника победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу от 17 октября 2020 года

17 октября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет обращение.

Обращение Президента Ильхама Алиева

-Дорогие соотечественники.

Сегодня фашистское руководство Армении совершило очередное военное преступление. Города Гянджа и Мингячевир подверглись ракетному обстрелу. В результате этого подлого обстрела погибли и получили ранения наши соотечественники. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, да ниспошлет Он исцеления нашим раненным соотечественникам!

Это еще раз демонстрирует фашистскую сущность руководства Армении. Наши города не впервые подвергаются обстрелу, Армения, можно сказать, ежедневно обстреливает Тертер, Агдам, Геранбой, Агджабеди и другие города. В результате этого обстрела погибают, получают ранения наши граждане, разрушено или серьезно пострадало более 2 тысяч домов. Однако эти подлые действия не смогут сломить волю азербайджанского народа.

Руководство Армении совершает военное преступление. Обстрел мирного населения, причем посредством оперативно-тактических ракетных комплексов, - это военное преступление. Они должны понести и понесут ответственность за это преступление. Мы же отвечаем им на поле боя. Мы мстим и будем мстить за шехидов, невинных людей на поле боя. Мы никогда не вели борьбу, не воевали с гражданским населением, и впредь не будем делать этого. Мы - не армяне. У нас - свой путь, своя цель, вокруг которой объединился весь азербайджанский народ. Весь азербайджанский народ проявляет солидарность и патриотизм.

Победоносная Азербайджанская армия гонит и будет гнать врагов с наших земель. Я говорил, что если они не покинут наши земли по доброй воле, то мы будем гнать и гоним их, как собак. Победоносная Азербайджанская армия ежедневно освобождает от захватчиков новые стратегические пункты, новые высоты, новые населенные пункты. Наша месть - на поле боя.

В эти дни - с 27 сентября по настоящее время по военному потенциалу Армении был нанесен сокрушительный удар. Просто хочу довести до внимания наших граждан некоторые цифры. Должен сказать, что этот список неполный, техника врага уничтожена в еще большем объеме, точно подсчитать это в ходе боев, конечно, невозможно. Однако цифры, которые я приведу, наглядно демонстрируют, что мы добились полного преимущества на поле боя и, можно сказать, смогли в значительной степени вывести из строя военно-технический потенциал Армении. Но спрашивается: откуда у Армении столько оружия, столько техники? Военный бюджет Армении известен, государственный бюджет тоже. Армения -страна-банкрот. Внешний государственный долг этой страны составляет 60-70 процентов валового внутреннего продукта. Свободные валютные резервы этой страны составляют всего 1,5 миллиарда долларов, причем это - банковские резервы. Это не свободные средства. На какие деньги приобретаются это оружие и техника? Стоимость техники, уничтоженной и взятой в качестве трофея только на сегодняшний день, составляет по меньшей мере 2 миллиарда долларов. Но у них еще остается техника. Как на оккупированных землях, так и на территории Армении. Спрашивается, кто их вооружает? Порой нам предъявляют претензии, говорят, что мы вооружаемся, приобретаем оружие, и это как бы может обострить ситуацию, направить ее в неприемлемое русло. Спрашивается, а когда вооружается Армения? Откуда в этой бедной, нищей стране столько оружия и техники, им и сегодня контрабандным путем, на основе контрабандных схем поставляются оружие, техника, и это очень опасная техника, обладающая большой разрушительной силой. Поэтому мы хотим получить ответы на эти вопросы, и уверен, что получим.

А сейчас хочу сообщить моему народу о части техники Армении, уничтоженной в последние дни азербайджанской армией. Таким образом, уничтоженная техника Армении: уничтожены 234 танка, 36 танков взяты в качестве военного трофея, боевые машины пехоты - уничтожено 49, в качестве трофея взяты 24. Уничтожены 16 самоходных артиллерийских установок, 190 пушек различного калибра, 2 системы "Ураган", 1 огнемет ТОС, 2 оперативно-тактических ракетных комплекса "Эльбрус" и 1 "Точка-У", 35 зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 3 зенитно-ракетных комплекса ТОР, 5 зенитно-ракетных комплексов КУБ и "Круг", 9 систем радиоэлектронной борьбы, 2 зенитно-ракетных комплекса С-300, 196 грузовых автомобилей уничтожены и 98 взяты в качестве трофея. Каждый человек, каждый специалист может узнать в открытой печати о стоимости данной техники. Мы должны найти и найдем ответы на эти вопросы.

Доблестная Азербайджанская армия успешно продолжает спасительную миссию. В последние дни я сообщил моему народу о новых освобожденных селах. Сегодня я вновь с чувством глубокого удовлетворения, с большой радостью хочу довести до моего дорогого народа названия очередных освобожденных населенных пунктов. Сегодня от оккупантов были освобождены следующие населенные пункты Физулинского района - село Гочахмедли, село Чимен, село Джуварлы, село Пирахмедли, село Мусабейли, село Ишыглы, село Дедели и город Физули. Город Физули освобожден от захватчиков, Физули наш, Карабах - это Азербайджан!

Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. От всей души поздравляю дорогих физулинцев. Многолетняя тоска по родной земле подходит к концу. Мы с честью выполняем стоящую перед нами миссию, восстанавливаем и восстановим территориальную целостность нашей страны. Бои за Физули - тяжелые. Пройдет время, и об этих боях будут писать книги, труды. Действительно, эти бои требуют высокого профессионализма, мастерства, отваги, самоотверженности, потому что за эти 30 лет враг создал на линии соприкосновения такие прочные укрепления, что некоторые считали, что освободить город Физули от оккупации невозможно. Известные военные специалисты даже считали, что для того, чтобы взять Физули, освободить его от оккупации, возможно, понадобится несколько месяцев, и успех этой операции был под большим вопросом. Однако доблестной Азербайджанской армии удалось справиться с этой почетной миссией, и за короткий срок большинство сел Физулинского района и город Физули были освобождены от врага. Говоря о городе Физули, конечно, все мы должны знать, что от города ничего не осталось, никаких признаков, ни одного уцелевшего здания, потому что на протяжении 30 лет он находился в руках варваров, хищников, шакалов. Все здания снесены, наши религиозны памятники разрушены, все разграблено - крыши домов, окна в зданиях, предметы быта. Все. Словно этот город был захвачен каким-то диким племенем. Развалины города Физули - проявление армянского фашизма и свидетель армянского фашизма.

Мы вернемся в Физули, мы заново отстроим, благоустроим все села. В эти села вернется жизнь. Так же, как в свое время Азербайджанская армия под руководством великого лидера освободила от оккупации 22 села Физулинского района, в том числе поселок Горадиз. Посмотрите сейчас, какое красивое это место. Поселок Горадиз стал благоустроенным современным городом. В освобожденных от оккупации селах живут физулинцы. Могу сказать, что в освобожденных до сих пор от оккупации селах поселилась почти половина населения Физули. Но сегодня села, где жили физулинцы, уже освобождены, и туда вернется жизнь, вернутся они сами, будут жить там, посещать могилы своих предков. В восстановленных там мечетях будет звучать азан. Мы выполняем нашу почетную миссию. Абсолютно уверен, что доблестная Азербайджанская армия будет и дальше гнать оккупантов с нашей земли.

Физулинская операция имеет символическое значение. Азербайджан вернул себе наше историческое, древнее поселение, обеспечил возвращение в эти места десятков тысяч человек. В то же время со стратегической точки зрения прорыв нескольких линий обороны Физули, расположенных на линии соприкосновения, дает нам очередные стратегические преимущества, потому что наши вооруженные силы, дислоцированные на Физулинском направлении, в эти дни вели там бои. Сейчас, естественно, не секрет, с какой стороны мы смогли войти в Физули, в результате какого высокого военного профессионализма и отваги смогли освободить Физули от оккупантов. До этого от захватчиков был освобожден город Джебраил. Еще раньше - Гадрут. От оккупации были освобождены многие села Ходжавендского и Джебраильского районов, а также многие села Физулинского района. Именно после этого нам удалось освободить город Физули от захватчиков.

В конце концов враг бросил оружие и бежал. Сегодня я с полной ответственностью могу сказать, что Физулинская операция будет включена в военные книги. Не только Физулинская, но и другие операции. По имеющимся у меня данным, сегодня военные специалисты уже открыто заявляют, что Азербайджанская армия обладает высокой боеспособностью и техническим оснащением.

Сегодня исторический день. 17 октября навечно останется не только в памяти физулинцев, но и в истории Азербайджанского государства. Сегодня все мы, весь азербайджанский народ вместе пишем самую яркую страницу истории нашего народа и государства. Мы пишем эту славную историю, демонстрируя солидарность, взаимную поддержку, единство. Мы счастливы оттого, что вместе переживаем эти мгновения. Но ушедшие из жизни десятки тысяч наших беженцев, переселенцев, с нетерпением ожидавшие этих минут, к сожалению, не увидели эти дни. Однако уверен, что сегодня их души возрадовались, потому что земли их предков освобождены от оккупантов.

Несмотря на то, что вероломный, подлый, низкий враг совершает военные преступления, обстреливает мирное население, - в результате сегодняшнего обстрела погибли и малолетние дети, - еще раз хочу сказать, что мы не должны мстить за это гражданским лицам. Мы мстим и будем мстить на поле боя, кровь наших шехидов, погибших не остается и не останется на земле. Еще раз предупреждаю фашистское руководство Армении, чтобы они по доброй воле покинули остальные земли. Мы и так выдворим их оттуда. И без того от них не останется и следа на этих землях. И без того мы будем гнать их до конца и выдворим с наших земель. Пусть уходят по доброй воле!

Они не хотели сдавать Физули. Хотя понимали, что не смогут его удержать. Не хотели сдавать Джебраил. Вчера, позавчера и этой ночью на Джебраильском направлении также были проведены успешные операции, заняты стратегические высоты. Пока ничего не хочу говорить об этом. Не хочу опережать события. Но сегодня победоносная Азербайджанская армия добивается и добьется поставленной цели, наша территориальная целостность восстанавливается и будет восстановлена. Ни одна сила не сможет нас остановить. Ни одна сила не устоит перед волей азербайджанского народа. Это должен знать каждый. Перед нами никто не устоит. Пусть варварское армянское государство уйдет с наших земель. После этого будет обеспечено прекращение огня. Было объявлено прекращение огня, ни прошло и дня, как они подвергли бомбардировкам Гянджу. Причем какие места? Жилые массивы. И сегодня, куда был нанесен удар? Вновь по жилым массивам. Когда был нанесен? В ночные часы, чтобы погибло больше людей.

Это - преступление против человечности. Если международное сообщество не хочет привлечь Армению к ответственности за совершенные преступления, так же как никто не привлек их к ответственности за Ходжалинский геноцид, мы сами привлечем их к ответственности. Мы сами накажем их, и наше наказание будет справедливым. Они заслуживают самого тяжелого наказания. Военно-политическое руководство Армении - преступники, и мы накажем этих преступников.

Премьер-министр Армении, который говорил, что "Карабах - это Армения", чего же ты сейчас не говоришь, что "Карабах - это Армения"? Приезжай в Физули, ты там эксплуатировал наши земли. Приезжай в Джебраил, в Гадрут, другие освобожденные места и скажи, что "Карабах - это Армения". Сидишь там - в Иреване и выступаешь с заявлениями, надоедаешь мировым лидерам, уже не осталось человека, кому бы ты не позвонил.

Почему ты не говоришь, что "Карабах - это Армения". Боишься, будешь бояться. А откуда ты набрался смелости, когда оскорблял азербайджанский народ, когда говорил: "Карабах - это Армения, и точка"? На кого ты надеялся? На кого рассчитывал? Разве ты не знал, что настанет день и тебе придется ответить за это. Этот день настал и наступает. Расселение в Шуше армян из Ливана, других стран является военным преступлением, это противоречит Женевской конвенции. Они это делают демонстративно, показывают по телевизору, как армяне приехали жить, работать на наших исконных землях. Теперь мы посмотрим, кто приедет жить в Шушу. Ты строил новую дорогу в Джебраил из Армении. Для чего? Для того, чтобы незаконно захватить этот регион, наш регион вдоль реки Араз, а потом расселить там армян? Ты хотел поставить нас перед фактом. Какую цель преследовало расселение там, в том числе обманным путем, проживающих за рубежом армян из-за малочисленности населения Армении? Цель сохранения под вечной оккупацией наших исторических земель и их арменизации? Посмотрите, они дали Физули какое-то уродливое название. Пропади оно пропадом. К черту это название. Этого названия уже нет. Нет и Мадагиза -теперь это Суговушан. Мы восстановим и другие исторические названия. Ты ведь хотел перенести "парламент" так называемого "образования" в Шушу. Так давай, переноси, посмотрю, как ты это сделаешь! Посмотрите в каком состоянии находится место проведения "инаугурации" главаря этой сепаратистской, бандитской группировки. Мы уничтожили его, сравняли с землей. Ты ставил нам 7 условий. Говорил на языке ультиматумов. Я посмотрю, какое теперь ты будешь ставить нам условие. А что произошло? Хватаешься за кого попало, бросаешься им в ноги, просишь помощи, чтобы они остановили Азербайджан: Скажите Азербайджану, чтобы он уже остановился. Покинь наши территории, чтобы мы остановились. Убирайся с нашей земли, и мы остановимся. Я это говорил, не скрываю. Это знает и азербайджанский народ, об этом говорит и международное сообщество. Я говорю об этом каждый день: встань и скажи, что завтра я покидаю эти территории, и мы остановимся. Нам не нужно кровопролития. Нам нужна наша земля. И мы вернем ее любыми путями. Пусть каждый это знает. События последних дней уже показывают это.

Руководство Армении, оскорбление азербайджанского народа обходится вам очень дорого, очень. Население Армении должно, наконец, привлечь к ответственности главарей этого криминального режима. В военных комиссариатах Армении уже проводятся митинги, матери перекрывают дороги, не позволяют, чтобы их дети погибали на землях другой страны. Я, в свою очередь, также обращался к армянскому народу и обращаюсь вновь: Не пускайте своих детей! Что они забыли на наших землях? Живите в своей стране. У нас нет никаких проблем с вами. Идите и живите в своей стране, делайте, что хотите, но покиньте наши земли. Уверен, что армянский народ привлечет к ответственности главарей своего преступного режима хунты. А мы находимся на справедливом пути. Мы правы, мы сражаемся на своей земле, наши военнослужащие становятся шехидами на нашей земле. Наша война - священная!

Мы показали свою мощь на поле боя, как врагу, так и всему миру. Сила, которую мы продемонстрировали на поле боя, и ее источник - это воля азербайджанского народа, его талант и достигнутые нами успехи.

Хочу сказать еще раз, что мы счастливые люди, наше поколение счастливо, что может видеть эти радостные дни. Я считаю себя счастливым человеком, потому что сообщаю эти радостные вести своему родному народу. Как Верховный главнокомандующий я руковожу всеми делами и хочу заверить азербайджанский народ, что в своей деятельности я и впредь буду прилагать все усилия для защиты национальных интересов нашей страны, нашего народа. Никакие угрозы, никакой шантаж, давление не смогут повлиять на мою волю. Наше дело правое. Мы сражаемся на своей земле, восстанавливаем свою территориальную целостность.

Да здравствует Азербайджанская армия! Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!