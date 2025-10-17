Хроника Победы: Азербайджанская армия отомстила за Гянджу

В течение дня 16 октября и в ночь на 17 октября 2020 года оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной. По информации Минобороны, нашим войскам удалось прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи противника на разных направлениях, вытеснить врага со своих позиций и, вынудив его бежать, продвинуться вперед. Личный состав Азербайджанской армии, накопивший боевой опыт в результате успешных военных операций, занял выгодные рубежи, высоты и позиции на важных направлениях.

В результате предпринятых Азербайджанской армией действий в течение суток, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 7 танков Т-72, 2 РСЗО БМ-21 "Град", 8 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек, 10 единиц грузовых автомобилей с боеприпасами и 7 единиц другой автомобильной техники. Согласно полученной информации, в результате боевых действий 1-й батальон 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, оставив свои позиции и большое количество убитых и раненых, отступил назад.

До 300 резервистов, самовольно покинув боевые позиции на оборонительной линии 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, отступили. Среди резервистов также имеется много убитых и раненых. Прикрепленные к полку с целью усиления члены отряда полиции специального назначения, также покинув боевые позиции, бежали. В подразделениях полка наблюдается нехватка продовольствия и боеприпасов.

В подразделениях противника были зафиксированы случаи неподчинения личного состава офицерам из-за чувства усталости и безнадежности, а также отказа от участия в боевых действиях из-за страха и паники.

Азербайджанские войска сохраняют оперативное превосходство, нанося урон противнику точным огнем по всей протяженности фронта.

При попытке нанести воздушные удары по позициям Азербайджанской армии в направлении Джебраильского района в 11:11 17 октября точным ударом наших подразделений противовоздушной обороны был уничтожен самолет Су-25, принадлежащий армянским вооруженным силам.

В ночь на 17 октября вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли обстрелу город Гянджа. Удар был нанесен также по Мингячевиру.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.В публикации говорится: "Этой ночью армянские агрессоры вероломно атаковали Гянджу. Расчет одновременно прост и чудовищен - уничтожить как можно больше мирных жителей, посеять панику, запугать азербайджанский народ. Но агрессор никогда не достигнет своих грязных целей. Слишком сильны духом жители этого славного города!

Гянджа - это Низами, Мехсети, Вазех! Но это не только культурное наследие Азербайджана. Гянджа - это древняя колыбель нашей государственности.

Это непоколебимая стойкость, мужество и храбрость! Это Джавадхан. Это город, до последнего сражавшийся за независимость первой демократической республики на Востоке.

Гянджа - это сердце Азербайджана. И никто никогда не сможет сломить гордый дух ее жителей!"

По Гяндже были выпущены тактические баллистические ракеты SCUD/Elbrus. Об этом написал на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

"По сообщению ANAMA, по Гяндже выпущены баллистические ракеты SCUD/Elbrus. Это подтверждают снаряды, обнаруженные на месте происшествия. Обстрел ракетами SCUD кварталов с компактным проживанием гражданских лиц свидетельствует об абсолютной безнравственности и шизофреническом мышлении военно-политического руководства Армении", - отметил он.

На место происшествия сразу же были привлечены соответствующие силы МЧС. Из-под завалов извлечены 52 раненых человека и 13 мертвых тел.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении с 27 сентября до 12.00 17 октября.

В результате обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского населения достигло 60, а пострадавших - 270. В том числе, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 1704 домам, 90 многоквартирным зданиям и 327 гражданским объектам.

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили Гянджу.

На фоне трагедии Гянджи Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу и с радостной новостью. "Сегодня освобождены от оккупации следующие населенные пункты Физулинского района: села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели и город Физули.

Город Физули освобожден от оккупации, Физули - наш, Карабах - это Азербайджан! Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю", - заявил он в телевизионном обращении к народу.

В обращении также говорится: "Ни одна сила не сможет нас остановить. Ни одна сила не устоит перед волей азербайджанского народа. Каждый должен знать это. Перед нами никто не устоит. Пусть варварское армянское государство уйдет с наших земель. После этого будет обеспечено прекращение огня. Было объявлено прекращения огня, ни прошло и дня, как подвергли бомбардировкам Гянджу. Причем жилые массивы. Вот и сегодня, куда был нанесен удар? Вновь по жилым массивам. Когда был нанесен? В ночные часы, чтобы погибло больше людей".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 октября подписал распоряжение о присвоении Хикмету Иззят оглу Мирзоеву высшего воинского звания генерал-лейтенант.

Президент Ильхам Алиев в обращении к народу обнародовал некоторые данные об уничтоженной в последние дни Азербайджанской армией и взятой в качестве трофея вражеской технике.

Глава государства довел до внимания следующие цифры: уничтожены 234 танка, 36 танков взяты в качестве военного трофея, уничтожено 49 боевых машин пехоты, в качестве трофея взяты 24. Уничтожены 16 самоходных артиллерийских установок, 190 пушек различного калибра, 2 системы "Ураган", 1 огнемет ТОС, 2 оперативно-тактических ракетных комплекса "Эльбрус" и 1 "Точка-У", 35 зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 3 зенитно-ракетных комплекса ТОР, 5 зенитно-ракетных комплексов КУБ и "Круг", 9 систем радиоэлектронной борьбы, 2 зенитно-ракетных комплекса С-300, 196 грузовых автомобилей уничтожены и 98 взяты в качестве трофея.

Азербайджанская армия отомстила на поле боя за мирных граждан, погибших в результате вероломного обстрела противником наших населенных пунктов.

Большое количество живой силы и военной техники противника было уничтожено на различных направлениях фронта.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры уничтожения зенитно-ракетного комплекса С-300 противника.

Точным огнем Азербайджанской армии уничтожено большое количество живой силы армянских вооруженных сил.

17 октября в дневное время подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской армии в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен нашими подразделениями противовоздушной обороны.

В ходе боев на Агдере-Агдамском направлении фронта была уничтожена одна реактивная система залпового огня БМ-21"Град" вооруженных сил Армении, подвергшая обстрелу позиции наших подразделений

Авиаударами Азербайджанской армии разгромлены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника.

Подразделения Азербайджанской армии в ответ на теракт в Гяндже уничтожили бронетехнику противника.

В ходе боев на Физули-Джебраильском направлении за последние два дня точным ударом были уничтожены три зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2КМ" вооруженных сил Армении ,закуркой которых хвастал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Армянские вооруженные силы бегут от Азербайджанской армии.

Азербайджан и Армения дали согласие на очередное временное гуманитарное прекращение огня с 00:00 18 октября по местному времени.