Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась в Ватикане с настоятелем базилики Святого Павла

16 октября в рамках официального визита в Ватикан Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с кардиналом Джеймсом Харви, настоятелем Базилики Святого Павла.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
