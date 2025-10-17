Президент Украины Володимир Зеленский прибыл в Вашингтон для серии встреч с представителями оборонных и энергетических компаний США, а также для переговоров с президентом Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az, об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале.

"Уже в Вашингтоне. Сегодня встречи с представителями оборонных компаний - производителями сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительных поставках систем ПВО. Также сегодня встреча с представителями американских энергетических компаний. Когда Россия ставит на террор против нашей энергетики, мы работаем на устойчивость Украины "- отметил Зеленский.

На завтра запланирована встреча с Дональдом Трампом. Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на пример обуздания террора на Ближнем Востоке для ускорения завершения войны с Россией.