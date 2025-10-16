https://news.day.az/officialchronicle/1788706.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила крупнейшую в Европе детскую больницу «Bambino Gesù» - ФОТО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева 16 октября посетила крупнейшую в Европе детскую больницу "Bambino Gesù". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
