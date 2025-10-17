Автор: Ибрагим Алиев

В азербайджано-французских отношениях открывается новая страница. 16 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Франции Софи Лагут. Этот шаг имеет важное политическое значение. После длительного периода недопонимания Париж осознал, что пренебрежение отношениями с Баку и поддержка односторонних подходов ведут к утрате влияния не только на Южном Кавказе, но и во всей Евразии.

Президент Ильхам Алиев, принимая посла, напомнил о встрече с Эмманюэлем Макроном в Копенгагене. Она стала поворотным моментом в диалоге между странами. Вопросы, вызывавшие напряжение, были сняты. Азербайджан готов к сотрудничеству при условии взаимного уважения. Софи Лагут заявила о намерении укреплять связи и развивать взаимодействие.

Отношения между Баку и Парижем находились в состоянии охлаждения, чему способствовала деятельность предыдущего посла Анн Буайон. В период её пребывания во главе французской миссии звучала критика в адрес Азербайджана, использовались односторонние оценки и формулировки, близкие к армянской позиции. Подобная риторика усилила недоверие. После её отъезда и назначения Софи Лагут появилась возможность восстановить конструктивный тон. Новая глава дипломатической миссии прибыла в Баку с задачей налаживать диалог, развивать деловые и гуманитарные контакты, искать баланс интересов.

Эмманюэль Макрон, похоже, понял, что Франции без Азербайджана не обойтись, ибо серьезных проектов, которые необходимо реализовать много. В том числе и на восточном направлении Европейского союза. Баку сегодня играет центральную роль в энергетической безопасности Европы, региональных коммуникациях и обеспечении стабильности на Южном Кавказе. Франции выгодно взаимодействие с Азербайджаном и с экономической, и с политической точки зрения.

Во-первых, энергетика. Компания TotalEnergies уже много лет участвует в разработке азербайджанских месторождений. Энергетическое сотрудничество укрепляет позиции Франции в регионе и поддерживает энергетическую безопасность ЕС.

Во-вторых, транспорт и логистика. Азербайджан является ключевым участником Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию. Париж заинтересован в участии своих компаний в проектах, связанных с развитием транспортных путей и инфраструктуры на азербайджанской территории.

В третьих, гуманитарное сотрудничество. В Баку действует Французский лицей, работают культурные и образовательные программы. Для Франции это возможность восстановить доверие и укрепить влияние через образовательные и культурные связи.

Париж стремится скорректировать политику с учётом реального положения дел. Укрепление связей с Азербайджаном стало результатом политического расчёта и признания значимости нашей страны. Авторитет Президента Ильхама Алиева и его роль в международных процессах обеспечили Азербайджану устойчивое уважение со стороны партнёров.

На Саммите мира в Египте, где собрались главы ведущих государств, Президент Азербайджана вновь подтвердил этот статус. Тёплое общение с Эмманюэлем Макроном и другими лидерами показало, что Азербайджан воспринимается как независимый и влиятельный участник международных процессов.

Баку действует самостоятельно, выстраивая политику на основе национальных интересов и равноправного партнёрства. Парижу пришлось учитывать этот расклад.

Открытие новой страницы в отношениях отражает смену дипломатического подхода. Франция, надеемся, будет отходить от попыток диктовать и переходить к взаимодействию. Азербайджан, со своей стороны, всегда демонстрировал готовность к диалогу при сохранении принципа равенства и уважения. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчёркивал, что успех двусторонних отношений возможен только при учёте взаимных интересов.

В итоге Париж осознал, что конфронтация с Баку ведёт к дипломатической изоляции, а сотрудничество - к расширению возможностей. Поэтому сегодня Франции важно закрепить достигнутое понимание и не возвращаться к политике прошлого. Азербайджан сохраняет последовательность и независимость внешнего курса. Дальновидная дипломатия и твёрдая позиция Президента Ильхама Алиева обеспечили стране авторитет, который заставил Париж пересмотреть свои подходы и признать новую реальность.