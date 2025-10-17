https://news.day.az/world/1788729.html Бывший премьер-министр Японии скончался в возрасте 101 года Бывший премьер-министр Японии Томиити Мураяма скончался в пятницу в возрасте 101 года. Как передает Day.Az, об этом сообщило информационное агентство Киодо Цусин.
