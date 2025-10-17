https://news.day.az/politics/1788979.html Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения "AZIREX-2025" - ФОТО Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения "AZIREX − 2025", проходившие с участием Военно-морских сил Азербайджана и Ирана. Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе учений военнослужащие точно выполнили все поставленные задачи.
В соответствии с планом, во время действий, выполнявшихся поэтапно и во взаимодействии, участники продемонстрировали высокий уровень боевой выучки.
Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения "AZIREX-2025" - ФОТО
Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения "AZIREX − 2025", проходившие с участием Военно-морских сил Азербайджана и Ирана.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе учений военнослужащие точно выполнили все поставленные задачи.
В соответствии с планом, во время действий, выполнявшихся поэтапно и во взаимодействии, участники продемонстрировали высокий уровень боевой выучки.
Руководство учений высоко оценило профессионализм и уровень подготовки личного состава.
В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, были награждены отличившиеся военнослужащие.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре