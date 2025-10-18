Массовые кражи Pokemon-карточек в Дании

В Дании зафиксирована новая волна краж, нацеленных на коллекционные карточки Pokémon, стоимость которых стремительно растет. Полиция предупреждает о росте числа взломов магазинов, специализирующихся на продаже игровых и коллекционных товаров.

Как передает Day.Az, серия инцидентов произошла по всей стране. В марте воры вынесли из магазина в Нэстведе на острове Зеландия крупную партию карточек, в июне - два магазина в Силкеборге потеряли товар на сумму свыше 100 тысяч крон (9 тысяч долларов), а в октябре жертвой преступников стал магазин в Аарупе на Фюне. В последнем случае злоумышленники проникли внутрь, разбив окно, и похитили как деньги, так и карточки Pokémon.

По словам владельцев магазинов, карточки трудно достать и они обладают высоким рыночным и коллекционным потенциалом. Их стоимость на вторичном рынке неуклонно растет - особенно после того, как платформы eBay, Walmart и Target сообщили о рекордных продажах.

Однако популярность Pokémon-карт привлекла не только коллекционеров. По данным датских СМИ, полиция расследует случаи, когда карточки используются преступными группировками как средство отмывания денег и расчетов при нелегальных сделках, включая торговлю наркотиками.

"В преступной экономике постоянно ищут новые формы хранения и перемещения капитала - вещи, которые имеют реальную ценность, но не являются наличными деньгами", - отметили в полиции.