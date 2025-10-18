Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности Азербайджана

Рамиз Энвер оглу Мехтиев исключен из состава Совета безопасности Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.

Напомним, что Рамиз Мехтиев был включён в состав Совета безопасности указом Президента Азербайджанской Республики от 23 октября 2019 года.

Следует отметить, что ранее Сабаильский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева.

Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство, поданное в отношении Рамиза Мехтиева, привлечённого к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца. Ему предъявлены обвинения по статьям 278.1 (Действия, направленные на захват государственной власти), 274 (Государственная измена) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.