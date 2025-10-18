Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности Азербайджана - УКАЗ
Рамиз Энвер оглу Мехтиев исключен из состава Совета безопасности Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.
Напомним, что Рамиз Мехтиев был включён в состав Совета безопасности указом Президента Азербайджанской Республики от 23 октября 2019 года.
Следует отметить, что ранее Сабаильский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева.
Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство, поданное в отношении Рамиза Мехтиева, привлечённого к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца. Ему предъявлены обвинения по статьям 278.1 (Действия, направленные на захват государственной власти), 274 (Государственная измена) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.
