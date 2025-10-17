В США разразилась новая золотая лихорадка

Рекордное подорожание золота подвигло жителей США вспомнить XIX век и закупиться кирками, лотками и ситами для промывания песка. Об этом со ссылкой на Wall Street Journal сообщало издание Frank Media, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Некоторые из поддавшихся золотой лихорадке кинулись искать самородки в руслах рек, а другие заказывают по почте 5-галлонные ведра якобы с золотоносной землей и промывают ее в гараже. По данным Big Thunder Gold Mine, спрос на такие ведра вырос на 50 процентов за год, а уроки по промывке золота распроданы на недели вперед. Стоимость одного такого ведра в настоящее время составляет 55 долларов.