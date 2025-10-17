Автомобиль упал в канал в Гёйчае,

Сегодня около 10:00 в селе Довранлы Гёйчайского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль марки VAZ-21099 выехал с дороги и упал в водный канал.

В результате водитель, 61-летний Хабил Талыбов, утонул на месте происшествия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.