Автомобиль упал в канал в Гёйчае, есть погибший
Сегодня около 10:00 в селе Довранлы Гёйчайского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль марки VAZ-21099 выехал с дороги и упал в водный канал.
В результате водитель, 61-летний Хабил Талыбов, утонул на месте происшествия.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
