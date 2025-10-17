Саммит ОТГ в Габале определил новые ориентиры тюркской интеграции

XII саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), прошедший в Габале, определил новые ориентиры тюркской интеграции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев в ходе встречи с генеральным секретарём Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамилем Гасановым, прибывшим с официальным визитом в Казахстан.

"Наша встреча проходит после саммита Организации тюркских государств в Габале, который подтвердил высокий уровень взаимодействия наших стран и обозначил новый курс тюркской интеграции. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита особо подчеркнул духовную близость тюркоязычных народов. Глава государства отметил, что тюркские народы имеют общие исторические корни и объединены общими ценностями. Всё это является ярким проявлением нашего братства и единства. Уверен, что результаты саммита в Габале будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках Парламентской Ассамблеи, разработке согласованных законодательных подходов и реализации совместных проектов", - сказал Ашимбаев.

Председатель подчеркнул, что Казахстан, как действующий председатель ТЮРКПА, готов всесторонне поддерживать инициативы Ассамблеи, направленные на благо тюркских государств и народов.

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня и механизмы дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках ТЮРКПА.