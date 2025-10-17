Устроившие стрельбу в Баку задержаны

В связи с вооруженным инцидентом, произошедшим вчера в Ясамальском районе, два человека были задержаны сотрудниками полиции.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел.

Так, 16 октября в Ясамальском районе в полицию поступило сообщение о том, что двое ранее судимых по различным статьям Уголовного кодекса получили ранения в результате выстрелов из огнестрельного оружия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими, были задержаны 36-летний Эльгюн Джабраилов и 38-летний Руфат Гаджиев, подозреваемые в совершении преступления. У задержанных изъяты пистолет марки "Макаров", пять патронов и наркотические вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.