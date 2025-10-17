Преступление без наказания: мы все и всегда будем помнить...

Автор: Акпер Гасанов

Пять лет назад, в ночь с 16 на 17 октября 2020 года, Вооруженные силы Армении нанесли один из самых варварских ударов по мирному населению Азербайджана. Баллистические ракеты "Скад", выпущенные с территории Армении, обрушились на жилые кварталы второго по численности города страны - Гянджи. В ту страшную ночь под обломками собственных домов погибли 16 человек, среди них - шестеро детей. Еще 60 мирных жителей, в том числе пятеро несовершеннолетних, получили ранения.

Тот удар стал продолжением цепи терактов, совершённых армянской стороной в ходе 44-дневной войны. За две недели до этого, 4 октября, армянские ракеты впервые ударили по Гяндже. Тогда один человек погиб, 32 были ранены. Ракеты летели не по военным объектам, а по густонаселенным жилым районам, находящимся в сотнях километров от линии фронта.

Прекрасно помню, что бывший лидер карабахской хунты Араик Арутюнян публично заявил, что именно он отдал приказ об обстреле Гянджи. Это было признание в прямом эфире - демонстративный акт государственного террора, направленного против граждан Азербайджана. При этом позже, уже выступая в Бакинском военном суде, он пытался опровергнуть самого себя, путано отрекаясь от ранее сделанных заявлений.

Но как ни крути, на карте боевых действий 2020 года отчётливо видно: Гянджа, Барда, Мингячевир и другие города, подвергшиеся обстрелам, находились далеко за пределами зоны конфликта. Это означает, что удары не имели военной цели - они были направлены исключительно на запугивание населения, на создание паники, на разрушение веры людей в безопасность собственного государства. Перед нами - классический пример военного преступления и преступления против человечности.

Но, пожалуй, не менее страшным, чем сами взрывы, оказалось молчание. Молчание международных организаций, которые привыкли мгновенно реагировать на малейшие инциденты в других частях мира. Ни Европейский союз, ни Совет Европы, ни ООН не осудили Армению за варварские обстрелы азербайджанских городов. Ни один санкционный механизм, подобный тем, что применяются против других государств за нарушения международного гуманитарного права, не был задействован.

Это не случайность, а закономерность. За три десятилетия армянской оккупации 20% азербайджанских территорий мир не сделал ни одного реального шага, чтобы наказать агрессора. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, их дома были сожжены, мечети осквернены, города стёрты с лица земли - и все это происходило под безмолвное одобрение тех, кто громко рассуждает о "правах человека" и "ценностях демократии".

Так сложился феномен двойных стандартов, при котором жертва агрессии вынуждена была десятилетиями доказывать право на освобождение собственных земель. В то время как агрессор пользовался покровительством влиятельных сил, пытавшихся заморозить конфликт и увековечить несправедливость. Так что отсутствие наказания за преступления против азербайджанского народа - это не просто факт политического лицемерия.

Это симптом глубокого морального кризиса международной системы. Когда ракеты падают на спящих детей, а мировые столицы ограничиваются "озабоченностью", это подрывает саму идею международного права. Ведь закон, который не применяется ко всем одинаково, перестает быть законом - он превращается в инструмент политического давления.

Армения, совершая ракетные удары по мирным городам, рассчитывала на то, что реакция мира будет прежней - вялой и беззубой. И действительно, ни одна международная структура не объявила Армению государством-террористом. Ни один из тех, кто требовал санкций против Азербайджана за восстановление своей территориальной целостности, не потребовал санкций против Еревана за убийство азербайджанских детей. Это и есть высшая точка аморализма, на которой основаны двойные стандарты современной мировой политики.

Но Азербайджан не только выстоял под огнем, но и сумел достичь того, во что многие не верили - он восстановил справедливость. Победа в 44-дневной Отечественной войне стала триумфом национального духа, воли и исторической правды. Это победа народа, который десятилетиями готовился к решающему часу - построил сильную экономику, модернизировал армию, укрепил государственность и консолидацию общества.

За этой победой стоит последовательная и дальновидная стратегия Президента Ильхама Алиева. Ее суть заключалась в создании мощного государства, способного самостоятельно отстаивать свои интересы, невзирая на внешнее давление. Азербайджан шёл к этому дню не один год - шаг за шагом укрепляя экономические основы независимости, развивая энергетические проекты, расширяя дипломатическое присутствие, формируя новые геополитические альянсы.

В результате, наша страна подошла к 2020 году как зрелое, уверенное в себе государство, способное ответить на любую угрозу. И ответ был дан - решительно, законно, в полном соответствии с международным правом. Армения потерпела поражение, а азербайджанский народ доказал, что справедливость можно отстоять не словами, а делом.