В автомобилях BYD выявили серьезную неисправность
Компания BYD отзывает в Китае 115 тыс автомобилей Tang и Yuan Pro из-за технических проблем.
Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com.
Речь идет о дефектах конструкции электромобилей, которые в редких случаях могут привести к возгоранию, а также о неисправностях аккумуляторов, из-за чего может снижаться их мощность.
Все работы по устранению дефектов автомобилей будут проведены в дилерских центрах бренда бесплатно.
