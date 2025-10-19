В автомобилях BYD выявили серьезную неисправность

Компания BYD отзывает в Китае 115 тыс автомобилей Tang и Yuan Pro из-за технических проблем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com.

Речь идет о дефектах конструкции электромобилей, которые в редких случаях могут привести к возгоранию, а также о неисправностях аккумуляторов, из-за чего может снижаться их мощность.

Все работы по устранению дефектов автомобилей будут проведены в дилерских центрах бренда бесплатно.