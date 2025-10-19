Средний коридор: из транзитной альтернативы в стратегический позвоночник Евразии

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Еще пять-семь лет назад Транскаспийский маршрут звучал как красивая теория - проект будущего, способный соединить Азию и Европу в обход перегруженных и политически рискованных путей. Сегодня Средний коридор перестал быть "альтернативой" и стал тем, чем его сторонники и замышляли: осью новой Евразии, экономическим позвоночником, вокруг которого выстраиваются логистика, энергетика, цифровая инфраструктура и геополитика. Для Азербайджана и Казахстана это уже не просто маршрут доставки грузов, а проект, определяющий их место в мировой системе на десятилетия вперед.

Trans-Caspian International Transport Route (TITR) - это 4 250 километров железных дорог и автотрасс и 500 километров морского пути, соединяющих Китай и Европу через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Южный Кавказ и Турцию. Его смысл прост и стратегичен: создать прямую, безопасную и быструю ось Восток-Запад, обходя перегруженные северные маршруты через Россию и уязвимые южные пути через Иран и Суэц.

После 2022 года окно возможностей распахнулось настежь. Северный маршрут стал токсичным для бизнеса из-за санкций и геополитических рисков, южный оказался подвержен нестабильности и блокировкам. Средний коридор перестал быть запасным вариантом - он стал необходимостью. Если в 2021 году через него проходило менее 1,5 млн тонн грузов, то в 2024-м - уже 4,5 млн. Контейнерный трафик вырос с 21 000 TEU до 56 500 TEU, и к концу 2025 года превысит 60 000. Среднее время доставки между Китаем и Европой сократилось с 38-42 до 18-21 дня, между Японией и Турцией - до 20-22 дней, вдвое быстрее морских маршрутов через Суэц.

Это не просто цифры. Это изменение самой логики мировой торговли, где скорость и предсказуемость стали столь же важны, как и цена.

Ключевым импульсом стал подписанный в Актау в 2022 году документ - "Дорожная карта 2022-2027".

Результаты не заставили себя ждать. За январь-август 2025 года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном достиг 547 млн долларов - в 3,1 раза больше, чем годом ранее. Азербайджанские инвестиции в экономику Казахстана составили 225 млн, казахстанские в Азербайджан - 136 млн. Это уже не тактическое сотрудничество, а формирование долгосрочного экономического пространства.

Средний коридор - это не только рельсы и контейнеры. Он превращается и в цифровую магистраль. В марте 2025 года в Баку был подписан контракт на строительство подводной волоконно-оптической линии между Казахстаном и Азербайджаном. К концу 2026 года кабель ляжет на дно Каспия, соединяя два берега региона и открывая путь к созданию "Digital Silk Way" - цифрового шелкового пути XXI века.

Его пропускная способность превысит 30 терабит в секунду - достаточно, чтобы превратить Средний коридор не только в транспортную артерию, но и в главный канал передачи данных между Европой и Азией. Это создаст базу для целого спектра технологий: финтеха, искусственного интеллекта, дата-центров, интернета вещей, "умной" логистики.

Уже сейчас Азербайджан и Казахстан сотрудничают в этих областях: в 2022 году был подписан меморандум между Центром анализа и координации четвертой промышленной революции Азербайджана и компанией Tech Hub Limited. Прокладка оптоволоконной линии - это не старт, а продолжение процесса технологической конвергенции, превращающего Средний коридор в цифровую экосистему.

Третье измерение проекта - энергетика. В первом полугодии 2025 года "Азери-Чираг-Гюнешли" стабильно добывал 327 тысяч баррелей нефти в сутки, а "Шах-Дениз" - 74 миллиона кубометров газа в день. Но взгляд Азербайджана и Казахстана все чаще устремлен за горизонт традиционных проектов - к "зеленой" энергетике и новым форматам передачи энергии.

Страны региона подписали соглашение о строительстве подводного высоковольтного кабеля через Каспий в рамках инициативы "Зеленый энергетический коридор". Казахстанский оператор KEGOC уже разработал техническое задание, а Азербайджан параллельно ведет проект полной электризации Сангачальского терминала с использованием солнечной станции в Джабраиле. Эти шаги означают стратегический поворот к устойчивым маршрутам поставки энергии и расширяют функционал Среднего коридора - от логистической артерии до энергетического моста между Центральной Азией и Европой.

Средний коридор - это не одна дорога, а сложная сеть узлов и ветвей. Ее ключевые элементы - железнодорожные линии Казахстана, порты Актау и Курык, каспийская переправа, Бакинский международный морской порт в Аляте, железные дороги Азербайджана, грузинские терминалы и турецкие магистрали. Вся эта инфраструктура стремительно обновляется, расширяется и синхронизируется.

Казахстан завершает строительство второй железнодорожной линии на участке Достык - Мойынты длиной 836 километров, что удвоит пропускную способность восточного звена коридора. Ежедневно он сможет пропускать до 1 500 километров грузовых составов против нынешних 800. Модернизируются участки Мойынты - Шу и строится ветка Баканас - Бурылбайтал. Пропускная способность портов Актау и Курык уже выросла с 6 до 8 млн тонн и достигнет 12 млн к 2027 году.

Азербайджан превратил порт Алят в главный каспийский хаб: первая очередь мощностью 15 млн тонн уже действует, вторая - на 25 млн тонн - в стадии реализации. Одновременно увеличивается пропускная способность линии Баку - Тбилиси - Карс: с 1 до 5 млн тонн к концу 2025 года. Благодаря модернизации мультимодальных терминалов в Баку, Тбилиси, Карсе и Мерсине доставка грузов из Китая в Турцию теперь занимает 18-21 день, а из Японии в Европу - 20-22 дня вместо 45-60 через Суэц.

Средний коридор приносит не просто транзитные доходы - он перестраивает сами экономические контуры региона. Азербайджан, Казахстан, Грузия и Турция уже выходят из роли периферийных игроков мировой торговли и превращаются в системных операторов логистических цепочек.

В 2024 году совокупный объем транзитных перевозок через Азербайджан и Казахстан превысил 4,5 млн тонн, из которых более 3,5 млн пришлось на двусторонние грузы - на 20% больше, чем годом ранее. К концу 2025 года этот показатель вырастет до 5,2 млн тонн, а к 2030 году - как минимум до 11 млн.

Развитие коридора уже снизило стоимость перевозок на 15-20% и сократило время доставки на 30%. Это не только стимулирует торговлю, но и создает новые отрасли. Вокруг маршрута формируются логистические кластеры - склады, терминалы, сервисные и IT-компании. В Казахстане в этой сфере появилось более 3 000 рабочих мест, в Азербайджане - свыше 2 500.

Растет и значение маршрута для нефтяного транзита: обсуждается увеличение поставок казахстанской нефти через Азербайджан с 3,5 млн тонн в 2024 году до 5-7 млн к 2027 году. Это уже не вспомогательная логистика, а инструмент структурной трансформации экономики.

Средний коридор больше не проект "на троих". К нему активно подключается Узбекистан, стремящийся избавиться от статуса "запертой страны" и стать самостоятельным логистическим узлом Евразии.

В первом полугодии 2025 года объем узбекских грузов через Каспий вырос на 7% и составил около 500 тысяч тонн. Ташкент инвестирует в терминалы и склады на территории Казахстана и Азербайджана, обсуждает участие в проекте "Digital Silk Way" и видит в коридоре основу своей экономической трансформации.

Присоединение Узбекистана меняет и геоэкономическую логику. Коридор превращается из оси "восток-запад" в многонаправленный хаб, соединяющий Китай и Европу с Южной Азией, Кавказом, Черным морем и Ближним Востоком. Это делает его не просто маршрутом доставки, а инструментом региональной интеграции и влияния.

Стремительное развитие Среднего коридора не отменяет серьезных проблем. Самая острая из них - экологическая. Уровень воды в Каспийском море с 2006 по 2024 год снизился примерно на два метра и к середине века может упасть на 15-18. Это уже влияет на экономику: объем транспортировки нефти через терминал в Дубенди в первом полугодии 2025 года снизился с 880 до 810 тысяч тонн. Суда вынуждены загружаться не полностью, что повышает себестоимость доставки на 8-12% и делает часть рейсов убыточными. Без масштабных и согласованных дноуглубительных работ всех прикаспийских стран инфраструктура коридора рискует столкнуться с системным кризисом.

Второй вызов - институциональный. Несмотря на прогресс, различия в технических стандартах и таможенных процедурах всё еще вызывают задержки. В отдельных узлах грузы простаивают до суток из-за бюрократии. Решение очевидно - создание полностью интегрированной системы "одного окна" и постоянного Координационного совета Среднего коридора.

И, наконец, вопрос инвестиций. Чтобы довести пропускную способность маршрута до 10 млн тонн к 2027 году и 15 млн к 2030-му, необходимо вложить не менее 6-7 млрд долларов в железные дороги, порты, терминалы и цифровую инфраструктуру.

Инфраструктурные изменения уже переросли в политические. Доля северного маршрута через Россию в перевозках между Китаем и Европой за последние десять лет сократилась с 95% до 67%. Средний коридор занял 12% этого рынка и продолжает наращивать влияние. Для Китая это способ диверсифицировать логистику и снизить стратегическую уязвимость. Для Европы - возможность уйти от зависимости от российских и белорусских транзитных путей. Для Турции - шанс закрепить статус ключевого моста между Азией и Европой.

Вашингтон рассматривает Средний коридор как элемент своей политики "экономического размыкания" Центральной Азии - ослабления монополии России и Китая и создания альтернативной инфраструктуры. США поддерживают проекты по цифровой и портовой модернизации, видя в коридоре важный инструмент формирования многополярной архитектуры Евразии.

Главное же - это новый статус самих стран региона. Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция и Узбекистан перестают быть геополитической периферией и превращаются в ядро. Средний коридор меняет не только маршруты контейнеров и нефти, но и правила игры. Он открывает региону путь на глобальную арену не как объект внешней политики, а как субъект, способный формировать собственную стратегию.

К 2030 году через Средний коридор будет проходить не менее 11 млн тонн грузов в год, а к 2040-му - до 15 млн. Пропускная способность портов Каспия вырастет более чем вдвое, время доставки между Восточной Азией и Европой сократится до 14-16 дней. Цифровая инфраструктура обеспечит передачу данных со скоростью свыше 30 терабит в секунду, а энергетический компонент позволит интегрировать возобновляемую энергетику Центральной Азии в европейскую энергосистему.

Но главное не в цифрах. Средний коридор - это не просто логистический проект. Это инструмент геоэкономического переустройства континента. Здесь транспортные пути становятся экономическими экосистемами, цифровые кабели - стратегическими активами, а энергетические линии - политическими рычагами.

Для Азербайджана это путь к диверсификации экономики и превращению страны в региональный центр логистики, энергетики и цифровых технологий. Для Казахстана - возможность избавиться от критической зависимости от северных маршрутов и встроиться в евразийскую инфраструктуру как равноправный игрок. Для всей Центральной Азии - шанс выйти из географической изоляции и стать частью глобальных цепочек стоимости.

Средний коридор - это уже не план на будущее и не "резервный вариант". Это живая артерия длиной более 4 700 километров от Китая до Европы, проходящая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Южный Кавказ и Турцию. Его суть - не только сократить расстояния и ускорить доставку, но и переопределить роль стран региона: превратить их из транзитных территорий в активные центры мировой экономики.

Он связывает Восток и Запад не только контейнерами и кабелями, но и новой логикой: логистику - с торговлей, цифровизацию - с инновациями, энергетику - с политикой. Он превращает географию в стратегию, транзит - во влияние, сотрудничество - в силу.

И именно от того, насколько решительно Азербайджан и Казахстан продолжат развивать эту ось, зависит, кто будет задавать правила в евразийском пространстве XXI века. Средний коридор - это не просто маршрут. Это позвоночник новой Евразии, вокруг которого выстраивается ее будущее.