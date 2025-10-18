В двух районах Турции резко подешевел отдых

Стоимость размещения в отелях турецких курортов Сиде и Аланья в ноябре снизилась на 26% по сравнению с октябрем.

Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В компании уточнили, что аналогичное снижение стоимости проживания зафиксировано и в Гуанчжоу, где также упала средняя цена, упала за сутки. При этом самыми заметными стали скидки на размещение в Риме, где проживание подешевело на 35%, а также в Алматы, где цены снизились на 29%.