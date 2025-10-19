В Азербайджане пройдет чемпионат страны по национальной борьбе

Чемпионат страны по борьбе среди юниоров и взрослых пройдет при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Национальной спортивной ассоциации Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации.

Согласно информации, турнир пройдет на Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

В соревнованиях за медали поборются борцы из различных клубов, обществ и спортивных организаций столицы и регионов.

Основная цель чемпионата - определение состава сборной Азербайджана на следующий год в соответствующих возрастных группах, а также формирование здорового образа жизни посредством спорта среди подростков и взрослых, массовая пропаганда и поощрение национальных видов борьбы.

Отметим, что соревнование пройдет 16 ноября.