"Габала" может уволить Кахабера Цхададзе

Руководство "Габалы" недовольно главным тренером Кахабером Цхададзе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на idmanxeber.az, грузинский специалист считается главным виновником неудачного старта команды. Руководство клуба намерено расстаться с наставником. Встреча против "Имишли" может стать для Цхададзе последней во главе "Габалы" - в случае поражения контракт с ним будет расторгнут.

При этом клуб уже определился с возможным преемником. Сообщается, что место главного тренера может занять Джавид Гусейнов. "Габала" поддерживает с ним постоянный контакт, и сам Гусейнов положительно относится к идее возглавить "Габалу".