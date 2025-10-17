https://news.day.az/sport/1788882.html "Габала" может уволить Кахабера Цхададзе Руководство "Габалы" недовольно главным тренером Кахабером Цхададзе. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на idmanxeber.az, грузинский специалист считается главным виновником неудачного старта команды. Руководство клуба намерено расстаться с наставником.
При этом клуб уже определился с возможным преемником. Сообщается, что место главного тренера может занять Джавид Гусейнов. "Габала" поддерживает с ним постоянный контакт, и сам Гусейнов положительно относится к идее возглавить "Габалу".
