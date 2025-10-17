Скончался один из основателей KISS

В возрасте 74 лет умер легендарный гитарист Эйс Фрейли, один из основателей рок-группы KISS.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Он выступал в образе "Космического Аса" (The Spaceman) с гитарой, из которой шел дым.

