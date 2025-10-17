https://news.day.az/showbiz/1788887.html Скончался один из основателей KISS - ВИДЕО В возрасте 74 лет умер легендарный гитарист Эйс Фрейли, один из основателей рок-группы KISS. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Он выступал в образе "Космического Аса" (The Spaceman) с гитарой, из которой шел дым. Представляем вашему вниманию данное видео:
