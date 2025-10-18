https://news.day.az/world/1789082.html Пожар на борту пассажирского самолета в Китае - ВИДЕО Рейс Air China из Ханчжоу в Инчхон вынужденно сел в Шанхае из-за возгорания в салоне. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что вспыхнула литиевая батарея. Представляем вашему вниманию данное видео:
Пожар на борту пассажирского самолета в Китае - ВИДЕО
Рейс Air China из Ханчжоу в Инчхон вынужденно сел в Шанхае из-за возгорания в салоне.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что вспыхнула литиевая батарея.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре