Пожар на борту пассажирского самолета в Китае

Рейс Air China из Ханчжоу в Инчхон вынужденно сел в Шанхае из-за возгорания в салоне.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что вспыхнула литиевая батарея.

