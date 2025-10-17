Джейхун Байрамов на переговорах с гендиректором Центра труда ОИС

17 октября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял генерального директора Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азера Байрамова.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, на встрече обсуждались деятельность и планы на будущее недавно созданного Центра труда, одной из специализированных организаций ОИС.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, подготовки ОИС к саммиту и другим мероприятиям высокого уровня, которые пройдут в нашей стране в следующем году.

Министр Джейхун Байрамов отметил тесное сотрудничество, налаженное с организацией. Выражена уверенность в том, что проводимая работа будет способствовать расширению сотрудничества стран-членов в области труда, занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.