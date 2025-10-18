Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с реставрационными работами, проводимыми в соборе Святого Петра в Ватикане

17 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева ознакомилась с реставрационными работами, проводимыми в соборе Святого Петра в Ватикане при поддержке Фонда Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

