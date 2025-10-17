Самолет авиакомпании LOT Polish Airlines совершил вынужденную посадку в Баку
17 октября командир воздушного судна Boeing 737, выполнявшего рейс Варшава-Ташкент авиакомпании LOT Polish Airlines, направил запрос на совершение вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Как сообщили Day.Az в Международном аэропорту Гейдар Алиев, причиной послужило ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту.
Посадка воздушного судна была успешно выполнена в 22:25 по местному времени.
Пассажиру незамедлительно была оказана необходимая первичная медицинская помощь медицинской службой.
"Международный аэропорт Гейдар Алиев всегда действует в полном соответствии с международными стандартами воздушных перевозок, рассматривая оперативное реагирование, безопасность и человеческий фактор как основные приоритеты своей деятельности", - отметили в аэропорту.
