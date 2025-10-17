В Азербайджане пройдет экзамен для водителей такси

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 13 ноября проведёт очередной экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку и желающих получить свидетельство. Для участия в экзамене в ГЭЦ были переданы данные кандидатов соответствующими структурами. Эти лица должны пройти регистрацию с 17 октября (с 12:00) до 31 октября (до 18:00).

Как передает Day.Az, об этом сообщает ГЭЦ.

Желающие сдать экзамен должны создать "Личный кабинет" на сайте ГЭЦ (ekabinet.dim.gov.az) и до указанного срока зарегистрироваться через услугу "Регистрация для участия в тестовом экзамене по оценке специальной подготовки водителей такси в сфере этического поведения и нормативно-правовых актов, регулирующих пассажирские перевозки автомобильным транспортом".

Участие в экзамене является платным. После создания "Личного кабинета" кандидаты должны пополнить баланс на сумму 35 манатов для участия в экзамене. Внесённая сумма не возвращается, если зарегистрировавшийся кандидат не примет участие в экзамене.

Тестовый экзамен состоится в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ (г. Баку, Бинагадинский район, ул. С.С. Ахундова, 50). Кандидаты смогут распечатать пропуск на экзамен после завершения регистрации, за три дня до экзамена, через услугу "Печать пропусков и результатов электронных экзаменов" на сайте ГЭЦ.

Экзамен продлится один час. Участникам будет предложено 20 тестовых заданий, охватывающих программу специальной подготовки, утверждённую Министерством цифрового развития и транспорта, - по вопросам этики поведения водителей и нормативно-правовых актов, регулирующих пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Неправильные ответы не влияют на итоговый результат.

Кандидаты, набравшие десять и более баллов, считаются успешно сдавшими экзамен и получают свидетельство, действительное в течение семи лет.