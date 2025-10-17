Машинам решили запретить жениться на людях

В американском штате Огайо предложили лишить прав системы искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NBC4.

Законопроект внес член палаты представителей Огайо, республиканец Таддеус Клэггетт, возглавляющий комитет по технологиям и инновациям. Он предлагает объявить машины "нечувствующими сущностями" и запретить им жениться на людях и между собой.

Проект также запрещает ИИ владеть недвижимостью, объектами интеллектуальной собственности и финансовыми счетами, а также контролировать все вышеперечисленное. Искусственному интеллекту нельзя будет возглавлять компании, а отвечать за вред, который он причинит, будут его разработчики и владельцы.