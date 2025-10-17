Социальное партнёрство ради развития спорта в регионах: Фонд Red Hearts и Федерация дзюдо Азербайджана начали сотрудничество

В азербайджанском спорте сделан важный шаг в направлении социальной ответственности. Фонд Red Hearts, Федерация дзюдо Азербайджана и ООО "Judo SC" подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках программы "DOJO AZERBAIJAN - Развитие дзюдо в регионах". Документ был подписан президентом Фонда Red Hearts Юсифом Поладовым, исполнительным вице-президентом Федерации дзюдо Азербайджана Рашадом Расуллу и представителем ООО "Judo SC" Фаридом Мухтаровым.

Цель сотрудничества - поддержка развития дзюдо в различных регионах страны, популяризация здорового и активного образа жизни среди молодёжи, создание инклюзивной спортивной среды и укрепление социальной интеграции в регионах.

В рамках программы планируется создание современных залов дзюдо, отвечающих международным стандартам. Спортивные объекты будут оснащены всем необходимым оборудованием для тренировок молодых спортсменов. Этот шаг направлен не только на развитие спортивной инфраструктуры, но и на формирование устойчивой модели, способствующей физическому, духовному и социальному развитию молодого поколения.

Президент Фонда Red Hearts Юсиф Поладов, делясь своими мыслями о проекте, отметил, что данное сотрудничество является значимым событием с точки зрения развития культуры социальной ответственности в азербайджанском спорте. По его словам, инициативы, основанные на благотворительности и поддержке сообществ, способствуют укреплению социальной сплочённости и воспитанию здоровомыслящих поколений.

Исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу выразил уверенность, что проект откроет широкие возможности для развития дзюдо в регионах. Он подчеркнул, что это сотрудничество станет важным шагом на пути воспитания не только здоровых, сильных и целеустремлённых молодых людей, но и будущих профессиональных спортсменов.

Новое партнёрство оценивается как значимая инициатива, объединяющая принципы социальной ответственности, гражданской поддержки и регионального развития в спортивной жизни Азербайджана.

Следует отметить, что фонд "Red Hearts" был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.