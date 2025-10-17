Террорист-смертник атаковал пакистанских солдат: много жертв

Террорист-смертник атаковал пакистанских солдат в приграничном регионе Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается о многочисленных жертвах, включая пакистанских солдат и афганских нападавших.

Представляем вашему вниманию данное видео: