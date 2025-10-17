https://news.day.az/world/1788807.html Террорист-смертник атаковал пакистанских солдат: много жертв - ВИДЕО Террорист-смертник атаковал пакистанских солдат в приграничном регионе Хайбер-Пахтунхва. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается о многочисленных жертвах, включая пакистанских солдат и афганских нападавших. Представляем вашему вниманию данное видео:
Террорист-смертник атаковал пакистанских солдат: много жертв - ВИДЕО
Террорист-смертник атаковал пакистанских солдат в приграничном регионе Хайбер-Пахтунхва.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается о многочисленных жертвах, включая пакистанских солдат и афганских нападавших.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре