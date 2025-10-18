На заседании Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнуты усилия Азербайджана в борьбе с изменением климата

Вызовы, связанные с изменением климата и деградацией окружающей среды, усиливаются.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев на заседании на тему "Поощрение и защита прав человека" Третьего комитета 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Вызовы, связанные с изменением климата и деградацией окружающей среды, усиливаются, оказывая негативное влияние на миллиарды людей по всему миру и широкий спектр их прав человека.

Бакинская финансовая цель направлена на мобилизацию как минимум 300 миллиардов долларов США ежегодно к 2035 году для развивающихся стран, и её реализация имеет первостепенное значение в этом контексте.

Эффективные действия со стороны международного сообщества необходимы для решения проблем в области прав человека, возникающих в результате изменения климата, таких как вынужденное перемещение, бедность, нехватка продовольствия и голод, а также дефицит водных ресурсов.

Азербайджан представил свой четвёртый Добровольный национальный отчет по реализации Целей устойчивого развития в 2024 году, в котором изложены, среди прочего, меры, предпринятые для борьбы с изменением климата и деградацией окружающей среды. Эти меры направлены на обеспечение устойчивого социально-экономического развития населения и его благополучия. Реализация связанных с этим прав человека зависит от устойчивой окружающей среды и эффективной политики в данной сфере", - подчеркнул Шахрияр Гаджиев.