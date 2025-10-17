Португальский мотогонщик погиб за два километра до финиша

Португальский мотогонщик Жорже Брандан погиб в результате аварии на пятом этапе Ралли Марокко.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на организаторов соревнований.

Трагедия произошла на 214-м километре трассы, за два километра до финиша. Спортсмен упал в дюнах, после чего его доставили в больницу на вертолете. Позже стало известно, что спасти его не удалось.

Брандан представлял команду Old Friends Rally. Организаторы соревнования выразили свои соболезнования родственникам погибшего.