https://news.day.az/sport/1788981.html Португальский мотогонщик погиб за два километра до финиша Португальский мотогонщик Жорже Брандан погиб в результате аварии на пятом этапе Ралли Марокко. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на организаторов соревнований. Трагедия произошла на 214-м километре трассы, за два километра до финиша.
Португальский мотогонщик погиб за два километра до финиша
Португальский мотогонщик Жорже Брандан погиб в результате аварии на пятом этапе Ралли Марокко.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на организаторов соревнований.
Трагедия произошла на 214-м километре трассы, за два километра до финиша. Спортсмен упал в дюнах, после чего его доставили в больницу на вертолете. Позже стало известно, что спасти его не удалось.
Брандан представлял команду Old Friends Rally. Организаторы соревнования выразили свои соболезнования родственникам погибшего.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре