Фон дер Ляйен предрекли войну за влияние в ЕС

Европейские чиновники активно обсуждают возможность возвращения бывшего руководителя аппарата главы Европейской комиссии (ЕК) Мартина Зельмайра, который может занять руководящий пост во внешнеполитической службе Европейского союза (ЕС).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Мартин Зельмайр, самый влиятельный человек в аппарате ЕС при бывшем председателе Еврокомиссии Жан-Клоде Юнкере, но попавший в немилость после прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен, имеет все шансы занять недавно созданную руководящую должность в Европейской службе внешних связей", - говорится в материале.

Как отмечает издание, такое развитие ситуации спровоцирует эскалацию борьбы за влияние между Еврокомиссией и внешнеполитическим крылом Евросоюза. В случае возвращения Зельмайр будет работать под руководством главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас, чья команда, по словам источников, уже имеет непростые отношения с ведомством фон дер Ляйен.

Уточняется, что с Зельмайером Каллас получит преимущество в лице брюссельского инсайдера, тесно связанного с консервативной немецкой политической структурой, что вызывает беспокойство у офиса фон дер Ляйен и в некоторых посольствах, где дипломаты опасаются, что это может обострить напряженность.