https://news.day.az/autonews/1788809.html Самая нереальная авария года - ВИДЕО В США произошла самая нереальная авария года. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Автомобиль, вылетев с шоссе, пробил крышу дома - хозяйка и её две собаки, вышли из пострадавшей комнаты за несколько минут до удара. Представляем вашему вниманию данное видео:
Самая нереальная авария года - ВИДЕО
В США произошла самая нереальная авария года.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Автомобиль, вылетев с шоссе, пробил крышу дома - хозяйка и её две собаки, вышли из пострадавшей комнаты за несколько минут до удара.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре