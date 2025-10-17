https://news.day.az/autonews/1788809.html

Самая нереальная авария года - ВИДЕО

В США произошла самая нереальная авария года. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Автомобиль, вылетев с шоссе, пробил крышу дома - хозяйка и её две собаки, вышли из пострадавшей комнаты за несколько минут до удара. Представляем вашему вниманию данное видео: