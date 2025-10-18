Афганистан и Пакистан анонсировали мирные переговоры

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид на своей странице в социальной сети X заявил, что 18 октября в Дохе состоится встреча делегаций Афганистана и Пакистана, передает Day.Az.

"Высокопоставленная делегация "Исламского эмирата [Афганистан]" во главе с министром обороны Мохаммадом Якубом выехала в Доху", - сообщил Муджахид.

При этом представитель талибов обвинил пакистанские вооруженные силы в атаке на мирных жителей в ночь на 18 октября.

По словам Муджахида, несмотря на эти "провокационные" действия Афганистан воздержался от ответной операции "для сохранения достоинства и целостности своей переговорной группы".