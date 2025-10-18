https://news.day.az/sport/1789160.html "Сабах" выйдет на матч против "Зиря" с серьезной потерей Команда "Сабах" выйдет на матч восьмого тура Премьер-лиги против "Зиря" с серьезной потерей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на sportal.az, команде не сможет помочь Джой-Ланс Микельс. Ранее сообщалось, что травма немецкого вингера, полученная в матче седьмого тура против "Карван-Евлах" (2:0), не является серьезной.
Ранее сообщалось, что травма немецкого вингера, полученная в матче седьмого тура против "Карван-Евлах" (2:0), не является серьезной. Однако 31-летний футболист до сих пор не тренируется вместе с командой.
Отметим, что в этом сезоне Джой-Ланс Микельс принял участие в 12 официальных матчах "Сабаха", забив 10 голов и сделав одну результативную передачу.
