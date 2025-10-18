"Сабах" выйдет на матч против "Зиря" с серьезной потерей

Команда "Сабах" выйдет на матч восьмого тура Премьер-лиги против "Зиря" с серьезной потерей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на sportal.az, команде не сможет помочь Джой-Ланс Микельс.

Ранее сообщалось, что травма немецкого вингера, полученная в матче седьмого тура против "Карван-Евлах" (2:0), не является серьезной. Однако 31-летний футболист до сих пор не тренируется вместе с командой.

Отметим, что в этом сезоне Джой-Ланс Микельс принял участие в 12 официальных матчах "Сабаха", забив 10 голов и сделав одну результативную передачу.