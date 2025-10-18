Цена независимости Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в Азербайджане отмечается День восстановления независимости - один из важнейших государственных праздников, символизирующий не только обретение свободы от советского режима, но и возвращение исторической государственности, прерванной на протяжении почти семидесяти лет. Этот день стал результатом многолетней борьбы азербайджанского народа за национальное возрождение и право самостоятельно решать свою судьбу.

Чтобы понять смысл праздника, необходимо обратиться к истокам азербайджанской государственности XX века. В 1918 году на политической карте мира впервые появилось Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) - первое в мусульманском мире парламентское государство, провозгласившее демократические принципы, равенство граждан и светский характер власти.

Увы, АДР существовала всего 23 месяца - с 28 мая 1918 года до 28 апреля 1920 года, когда на ее территорию вошли войска XI Красной армии. Как справедливо указал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, это была оккупация. При этом, несмотря на короткий период существования, АДР заложила основы политической культуры и национальной идентичности, на которых впоследствии строился суверенитет Азербайджана.

При этом, даже в условиях советской идеологической монолитности национальное самосознание не угасло: в культурной и интеллектуальной элите сохранялась память о государственности АДР, а в народе - стремление к свободе и самоопределению. Нужна была искра, из которой бы возгорелось пламя. Так и произошло в конце 80-ых годов прошлого века. Политика Михаила Горбачева привела к поистине трагическим событиям - "черному январю" 1990 года и к насильственной депортации из Армении азербайджанцев, что стало началом длительного армяно-азербайджанского конфликта.

Видя, как тогдашнее руководство СССР потакает армянским националистам, азербайджанская общественность громко возмутилась. В Баку прошли массовые митинги с требованиями предотвратить этот беспредел, зазвучали лозунги в поддержку восстановления независимости Азербайджана. Руководство СССР решило потопить глас народа в крови. Ночью с 19 на 20 января 1990 года советские войска вошли в Баку с карательной миссией. Они расстреляли огромное число мирных жителей нашей столицы. Эти события стали точкой невозврата: для миллионов азербайджанцев стало очевидно, что в составе СССР независимого будущего не будет.

После краха советской системы вопрос о суверенитете Азербайджана встал ребром. И вот 30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджанской ССР принял Декларацию о восстановлении государственной независимости, а уже 18 октября 1991 года был принят Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики. Документ провозглашал, что Азербайджанская Республика является правопреемницей АДР 1918 года, и юридически закреплял прекращение действия советских законов.

Мы все помним, что первые годы независимости были чрезвычайно сложными. Азербайджан столкнулся с военной агрессией со стороны Армении, которую поддержало мировое армянство и многие страны мира. В итоге, 20% территории нашей страны оказалось под оккупацией. Страна оказалась на самом краю пропасти. И только возвращение во власть общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева отвела эту угрозу.

Великий политик знал, как укрепить основы государства. Был подписан "Нефтяной контракт века", началась интеграция в мировую экономику, была выстроена многовекторная внешняя политика, заложены основы сильного государства. Сегодняшний Азербайджан - результат исторических решений 1991 года и исторического же возвращения во власть великого Гейдара Алиева. Наша страна стала одним из ключевых игроков на Южном Кавказе, превратилась в энергетический и логистический центр региона, укрепила свои позиции на международной арене.

Но, 20% территории Азербайджана продолжали находится под армянской оккупацией. Восстановить историческую и правовую справедливость, а также суверенитет и территориальную целостность Азербайджана удалось благодаря реализации стратегии Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Опираясь на нее, наша страна одержала Победы в 44-дневной Отечественной Войне в 2020 году, а в сентябре 2023 года была проведена однодневная антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе.

Эти победы стали символическим подтверждением зрелости и силы независимой Азербайджанской Республики. И тут стоит напомнить, что до 2021 года 18 октября официально отмечался как День государственной независимости. Однако в ноябре 2021 года парламент Азербайджана принял закон, согласно которому этот день был переименован в День восстановления независимости, чтобы подчеркнуть преемственность между АДР 1918 года и современным государством.

Таким образом, нынешнее название праздника отражает историческую логику: независимость не была завоевана впервые, а именно восстановлена после десятилетий утраты. Это не просто юридическая корректировка - это идеологическое утверждение непрерывности азербайджанской государственности. И тут стоит особо подчеркнуть, что независимость - это не просто отсутствие внешнего контроля. Это ответственность за собственное развитие, сохранение культурной идентичности, укрепление институтов, воспитание нового поколения, способного мыслить свободно и действовать во благо своей страны. Помнить об этом должен каждый гражданин нашей страны, ценой больших жертв восстановившей и сохранившей свою независимость