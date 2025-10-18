Судно у берегов Йемена подало сигнал бедствия

Танкер под флагом Камеруна подало сигнал бедствия у берегов Йемен.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

По данным источника, перед этим на борту судна произошел взрыв. Экипаж оповестил о намерении покинуть судно.

Начата поисково-спасательная операция.