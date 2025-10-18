https://news.day.az/world/1789128.html Судно у берегов Йемена подало сигнал бедствия Танкер под флагом Камеруна подало сигнал бедствия у берегов Йемен. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. По данным источника, перед этим на борту судна произошел взрыв. Экипаж оповестил о намерении покинуть судно. Начата поисково-спасательная операция.
