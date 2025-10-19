Молодые рыбы нашли необычный способ защищаться от опасностей в море

Ученые выяснили, что маленькие рыбы нашли необычный способ защищаться от опасностей в море. Они используют личинок морских кораллов со стрекательными клетками, как живой щит.

Как передает Day.Az, об этом пишет Journal of Fish Biology.

Рыбы либо плавают рядом с этими личинками, которые могут быть ядовитыми, либо даже держат их во рту. Яд личинок, хоть и не ликвидирует хищников, делает встречу с ними очень неприятной, заставляя их уплыть.

За ношением во рту личинок кораллов были застигнуты представители следующих семейств: ариомматовые (Ariommatidae), морские лещи (Bramidae), ставридовые (Carangidae) и единороговые (Monacanthidae). Они переносили личинок цериантарий из семейств Arachnactidae и Cerianthidae и зоантарий из семейства Sphenopidae.

Это не только помогает молодым рыбам избежать печальной участи, но и самим личинкам такое соседство может быть полезно. Когда рыбы переносят их во рту, они помогают им путешествовать на большие расстояния, что важно для биоразнообразия этих кораллов. Ученые сравнили такой симбиоз с одним видом акул, которые прячутся в морских губках, чтобы остаться незамеченными.