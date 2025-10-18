Трамп заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками

Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении "большой подводной лодки" с наркотиками, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов Америки.

Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома заявил, что на борту находились 4 человека, двое выжили и будут отправлены в Эквадор и Колумбию для суда.

"Под моим руководством Соединенные Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов, торгующих незаконными наркотиками ни по суше, ни по морю, - написал Трамп.