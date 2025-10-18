https://news.day.az/world/1789173.html Трамп заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении "большой подводной лодки" с наркотиками, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов Америки. Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети Truth Social. Глава Белого дома заявил, что на борту находились 4 человека, двое выжили и будут отправлены в Эквадор и Колумбию для суда.
