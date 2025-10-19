https://news.day.az/society/1789217.html

Автоавария в Гёйгёльском районе - сбита супружеская пара

В Гёйгёльском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль сбил переходивших дорогу Н.Мирзаева (1950 г.р.) и его супругу. Оба пешехода госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.