Первый этап учений «Eternity−2025» завершен

Завершился первый этап командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Eternity−2025", проходящих в турецкой провинции Карс.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В ходе командно-штабных учений с компьютерной поддержкой, организованных в штабе армии, военнослужащие азербайджанской армии и сотрудники Государственного агентства по охране стратегических объектов успешно выполнили все поставленные задачи.