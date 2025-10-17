https://news.day.az/politics/1788966.html Первый этап учений «Eternity−2025» завершен - ФОТО Завершился первый этап командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Eternity−2025", проходящих в турецкой провинции Карс. Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Первый этап учений «Eternity−2025» завершен - ФОТО
Завершился первый этап командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Eternity−2025", проходящих в турецкой провинции Карс.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
В ходе командно-штабных учений с компьютерной поддержкой, организованных в штабе армии, военнослужащие азербайджанской армии и сотрудники Государственного агентства по охране стратегических объектов успешно выполнили все поставленные задачи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре