В Дохе проходит 6-я Конференция министров труда государств-членов ОИС

В Дохе, столице Государства Катар, проходит 6-я Конференция министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Trend, Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана опубликовало информацию по этому поводу.

Отмечается, что конференция посвящена теме "Местный опыт, глобальные достижения: истории успеха в исламском мире".

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев выступив на мероприятии подчеркнул важную роль Азербайджана, являющегося активным членом ОИС, в продвижении во всем мире идей исламской солидарности и ценностей. Он отметил, что в последние годы наша страна принимала ряд мероприятий высокого уровня Организации, включая Конференцию министров труда в 2013 и 2023 годах. Он обратил внимание на важность Центра труда ОИС, созданного в Баку по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в развитии отношений между государствами-членами, а также на международные мероприятия, проведенные Центром в прошлом месяце.

Министр отметил, что за последние шесть лет в Азербайджане было реализовано пять пакетов социальных реформ, среди которых защита прав трудящихся и охрана труда являются одними из основных приоритетов нашей страны. Азербайджан ратифицировал 59 конвенций и один протокол Международной организации труда и в настоящее время рассматривает вопрос о ратификации еще четырех конвенций. Кроме того, в последние годы был достигнут значительный прогресс в расширении возможностей трудоустройства женщин. Согласно отчету Всемирного банка "Женщины, бизнес и право", Азербайджан поднялся в мировом рейтинге со 104-го на 69-е место.

Анар Алиев отметил положительные результаты мер по борьбе с неформальной занятостью в нашей стране, а также внедрение новых услуг по трудоустройству, соответствующих современным вызовам рынка труда. Он отметил запуск новых активных программ занятости, способствующих созданию рабочих мест. Он подчеркнул, что программа профессиональной подготовки, направленная на развитие навыков рабочей силы, и услуги профессиональной ориентации для подготовки молодежи к будущему рынку труда были расширены и усовершенствованы, в соответствии с требованиями международного рынка труда разработаны около 1400 профессиональных стандартов и специальностей.

Подчеркнув, что более 90 процентов из 159 услуг, оказываемых сегодня Министерством труда и социальной защиты населения, предоставляются в цифровом формате, министр также отметил успехи модели нового национального бренда Азербайджана - DOST.

Он рассказал также о мерах по трудоустройству жителей, переселенных на освобожденных территориях после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Министр сказал, что Азербайджан готов делиться и обмениваться своим успешным опытом в сфере труда и социальной защиты с государствами-членами ОИС.

В рамках конференции Анар Алиев встретился с министром труда и социальной защиты Турции Ведатом Ишыкханом, первым заместителем министра человеческих ресурсов и социального развития Королевства Саудовская Аравия Абдуллой Абутнаином и министром труда Иорданского Хашимитского Королевства Халедом Аль Баккаром.

На встречах была подчеркнута важность обмена опытом и информацией в процессе реализации социальных реформ, программ занятости, а также повышения квалификации и конкурентоспособности рабочей силы в соответствии с требованиями рынка труда. Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективных направлениях двустороннего сотрудничества в социальной сфере.