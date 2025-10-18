Археологи нашли под водой древнее поселение майя

Археологи обнаружили под водой в Белизе редчайший памятник майя - жилой комплекс, полностью сохранившийся в торфяных отложениях мангровой лагуны. По словам исследователей, это открытие помогает понять, как древние жители Центральной Америки добывали и обрабатывали соль.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в журнале Science X.

Комплекс, получивший название "Чоок-Айин", расположен на дне лагуны Пунта-Икакос. Он относится к позднеклассическому периоду майя (около 550-800-х годов н. э.) и, по данным археологов, был построен примерно 1,5 тыс. лет назад. Под слоем морского ила археологи нашли 56 деревянных столбов и несколько свай из пальмового ствола - остатки строений, которые когда-то стояли на поверхности земли. Благодаря торфу и отсутствию кислорода древесина не разложилась, а полностью сохранилась, что делает находку уникальной для региона Юкатана и побережья Белиза.

"Сохранность деревянных построек и предметов в затопленных поселениях майя в лагуне Пунта-Икакос не встречается нигде вдоль побережья Белиза и Юкатана. Условия сохранности идеальны на южном побережье Белиза, где отложения мангрового торфа местами уходят на глубину до 10 м под морское дно", - рассказала доктор из Университета штата Луизиана Хезер МакКиллоп.

Исследователи определили, что найденные здания образовывали типичный жилой комплекс майя: один дом для проживания, два строения для варки соли и одно - для ее обогащения. Соль добывали из соленой воды лагуны. Ее пропускали через глинистый осадок, богатый минералами, затем собранный рассол выпаривали в глиняных сосудах. Когда вода испарялась, на дне оставались кристаллы соли. Их либо оставляли в сосудах, пока масса не затвердеет, либо переносили в специальные формы. После затвердевания посуду разбивали, а полученные соляные "кирпичи" использовали в хозяйстве или вывозили на продажу.

По словам археологов, жители Чоок-Айина не были бедны. Они вели активную торговлю: в поселении нашли красную керамику из долины реки Белиз, обсидиан из гор Гватемалы и кремниевые орудия из северных районов.

Ранее такие поселения оставались незамеченными - традиционные археологические методы учитывают в основном каменные постройки и курганы. По спутниковым и наземным данным Чоок-Айин вообще не должен был существовать. Однако находка доказала, что подводные "невидимые" города майя могут многое рассказать о реальной численности населения и повседневной жизни древней цивилизации.