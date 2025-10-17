В ЕС опасаются возвращения «серого кардинала» Европы

Потенциальное возвращение в европейскую политику экс-генсека Еврокомиссии (ЕК) Мартина Селмайра может привести к усилению противостояния между председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Государства-члены [ЕС] обеспокоены тем, что назначение Селмайра может еще больше обострить отношения между Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией", - поделился высокопоставленный дипломат объединения.

Издание уточняет, что Селмайр, который считался в Брюсселе серым кардиналом европейской политики, может занять должность "заместителя генерального секретаря по геоэкономике и межинституциональным вопросам" и будет отвечать за отношения между европейской дипслужбой и другими институтами ЕС, а также присутствовать на встречах Комитета постоянных представителей при организации.

Отмечается, что в случае его присоединения к команде Каллас, у нее будет преимущество в виде инсайдерской информации из Брюсселя. По данным Politico, их совместная работа может стать "головной болью" для фон дер Ляйен, так как в последнее время отношения между ЕК и дипслужбой ЕС обострились.